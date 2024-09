Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Fahrradunfall mit schwer verletztem 7-jährigem Mädchen - Appell des Dienststellenleiters an den Täter++

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Am 04.09.2024 wurde gegen 07.45 Uhr in der Poststraße unter den dortigen Arkaden ein 7-jähriges Mädchen bei einem Fahrradunfall schwer verletzt. Das Mädchen war zusammen mit ihrem Bruder auf dem Weg zur Schule, als es mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer zusammenstieß. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung am Auge. Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 - 190 cm groß, schlanke sportliche Figur, dunkler Helm, dunkles Fahrrad.

Der flüchtige Fahrradfahrer hat den Radweg / die Arkaden der Poststraße aus Fahrtrichtung Fotoscheune in Richtung Koppelstraße befahren.

"Das Mädchen hat durch den Unfall leider sehr schwere Verletzungen erlitten. Ich appelliere dringend an den unbekannten Fahrradfahrer, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung des Unfalls beizutragen", so Patrick Hublitz, Leiter der Polizei Osterholz. Zeitgleich bedankt sich Hublitz bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise, die bislang eingegangen sind. "Man merkt, dass der Vorfall die Menschen in der Region berührt."

Des Weiteren dürfte zur Unfallzeit eine bislang unbekannte Zeugin, weiblich, ca. 50 Jahre alt, kurze helle Haare, beige / hell bekleidet, ebenfalls mit einem Fahrrad die o.a. Strecke befahren haben. Auch diese möglicherweise als Zeugin infrage kommende Person wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz bittet erneut darum, dass sich Zeugen mit Hinweisen zu dem Fahrrad oder dem Mann unter 04791-3070 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell