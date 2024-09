Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Eigentümer von Fahrrad gesucht++Verfolgungsfahrt endet mit geplatztem Reifen++Beschuldigte bei Diebstahl festgenommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Eigentümer von Fahrrad gesucht+ (mit Foto) Verden. Am 08.09.2024 wurde in einem Grünstreifen in der Dauelser Dorfstraße ein Fahrrad der Marke Viktoria aufgefunden. Bislang hat jedoch noch niemand einen Diebstahl des silbernen Pedelecs angezeigt. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen. Bei Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer ist ein Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

+Verfolgungsfahrt endet mit geplatztem Reifen+ Oyten. Am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, lieferte sich ein 24-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der A1 in Richtung Hamburg.

Beamte der Autobahnpolizei Langwedel wollten den Mercedes des 24-Jährigen auf dem Parkplatz Thünen einer Kontrolle unterziehen und gaben ihm Anhaltesignale. Kurz vor dem Parkplatz beschleunigte er wieder und fuhr auf der A1 weiter in Richtung Hamburg. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Mercedes auf. Kurz hinter der Anschlussstelle Stuckenborstel platzte ein Reifen an dem Fahrzeug und der Pkw hielt auf dem Standstreifen an. Der 24-jährige Fahrer und seine vier Mitfahrer in dem Mercedes blieben bei der Flucht unverletzt.

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein. Der Mercedes wurde anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Während der Verfolgungsfahrt soll es zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch den 24-Jährigen gekommen sein. In Höhe der Abfahrt zur Rastanlage Grundbergsee soll ein BMW dem Mercedes ausgewichen sein. Der unbekannte Fahrer des BMW, sowie weitere Zeugen, die durch den 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-945990 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beschuldigte bei Diebstahl festgenommen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag nahmen Einsatzkräfte drei Beschuldigte nach einem versuchten Kupferdiebstahl auf einer Baustelle in der Straße Am Hohenberg fest.

Gegen 15 Uhr sahen Anwohner, wie ein Pkw mit Anhänger auf das Baustellengelände fuhr und mehrere Männer ausstiegen. Mindestens eine Person trennte Kupferkabel ab und lud diese auf den Anhänger. Die Anwohner informierten umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten zwei Personen. Ein Beschuldigter ließ sich direkt festnehmen. Einer der flüchtigen Männer kam kurz darauf zurück und stellte sich der Polizei. Der dritte Beschuldigte blieb bis ca. 18.30 Uhr verschwunden, ehe er zum Tatort zurückkehrte. Dort warte noch die Polizei auf ihn und nahm ihn nach einer kurzen Verfolgung vorläufig fest.

Gegen die drei 31, 30 und 21 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kupferkabel blieben bei der Baustelle.

