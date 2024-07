Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver "Wildpinkler" landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife wurde am Sonntagmorgen auf einen Mann im Bereich des Stiftsplatzes aufmerksam. Dieser war gerade dabei, sich an einer Mauer zu erleichtern. Als die Beamten den 25-Jährigen kontrollierten, wurde er immer aggressiver, weswegen der Unruhestifter einen Platzverweis erhielt. Ein Begleiter des Mannes sicherte zu, ihn sicher nach Hause zu bringen. Ein Taxi wäre bereits auf dem Weg. Als die Polizisten den Mann wenig später erneut antrafen und er dieses Mal auch Passanten anpöbelte, nahmen die Gesetzeshüter den 25-Jährigen bis zur Mittagszeit zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. |kfa

