POL-PPWP: Geöffnetes Verdeck ausgenutzt

Kaiserslautern (ots) - Einen E-Scooter haben sich Diebe in der Augustastraße unter den Nagel gerissen. Wie der Eigentümer am Wochenende bei der Polizei anzeigte, verschwand der Elektroroller der Marke "SoFlow" bereits am vergangenen Donnerstag (25. Juli) in der Zeit zwischen 12.50 und 18 Uhr. Nach Angaben des 36-Jährigen hatte er den Scooter in Höhe eines Supermarktes an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem ...

