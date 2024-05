POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 425 zwischen Mommenheim und Harxheim

Bodenheim (ots) - Am 01.05.2024 um 02.42 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortsrandstraße in Bodenheim. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Bodenheim kommend in Richtung Gau-Bischofsheim. Im Verlauf der Straße kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden neben dem Fahrzeug auch ein Laternenmast ...

