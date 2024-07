Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter und Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einen E-Scooter haben sich Diebe in der Augustastraße unter den Nagel gerissen. Wie der Eigentümer am Wochenende bei der Polizei anzeigte, verschwand der Elektroroller der Marke "SoFlow" bereits am vergangenen Donnerstag (25. Juli) in der Zeit zwischen 12.50 und 18 Uhr.

Nach Angaben des 36-Jährigen hatte er den Scooter in Höhe eines Supermarktes an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Als er rund fünf Stunden später zurückkehrte, waren sowohl der Roller als auch das Schloss nicht mehr da.

Ein Fahrrad wurde am Freitagabend innerhalb weniger Minuten in der Pariser Straße gestohlen. Tatort war auch hier das Umfeld eines Einkaufsmarktes.

Ein 43-jähriger Mann berichtete der Polizei, dass er sein Rad gegen 19.50 Uhr vor dem Markt abstellte und mit einem Schloss sicherte. Bei seiner Rückkehr eine Viertelstunde später war es verschwunden. Es handelte sich um ein schwarzes Mountainbike mit blauen Applikationen.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

