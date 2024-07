Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegaler Shoppingversuch endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich eine Frau aus dem Landkreis am Samstag eingehandelt. Die 47-Jährige wollte offenbar in der Innenstadt auf die illegale Art "shoppen" - sie wurde gegen 14.20 Uhr in einem Modemarkt dabei beobachtet, wie sie an einem hochwertigen Marken-Shirt die Diebstahlsicherung gewaltsam entfernte. Weil das Kleidungsstück dabei beschädigt wurde, überlegte es sich die "Kundin" anders und legte das Shirt zurück auf den Stapel. Anschließend wollte sie das Geschäft verlassen. Der Hausdetektiv folgte der Frau und sprach sie an. Die 47-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten. |cri

