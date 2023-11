POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ Schwarzer Fiat 500 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben auf dem Rastplatz Rödder rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft. Es handelt sich um die Anlage in Fahrtrichtung Münster. Zwischen 5 Uhr am Samstag (11.11.23) und 7 Uhr am Montag (13.11.23) bohrten die Täter ein Loch in den Tank. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

