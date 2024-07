LPI-EF: Zoo-Besuch endet mit Blechschaden

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter drangen Freitagnacht in den Bauspielplatz im alten Skaterpark ein. Anschließend brachen sie in den Baucontainer ein und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sömmerda zu melden.(Es) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: ...

