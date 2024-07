LPI-EF: Gestohlener Anhänger

Erfurt (ots) - Nach der Rückkehr eines 56-jährigen Erfurters aus seinem Sommerurlaub war die Erholung schnell erloschen. Als der Wohnungsmieter am 13.07.2024 in seine Wohnung in der Andreasvorstadt zurückkehrte und die stark demolierte Eingangstür öffnete, zeigte sich das gesamte Ausmaß der Verwüstung. Zu allem Überfluss stahlen die unbekannten Langfinger Bargeld im vierstelligen Bereich, Schmuck und weitere ...

