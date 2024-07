LPI-EF: Streit um Parkplatz eskaliert

Sömmerda (ots) - In Sömmerda geriet eine Fahrradfahrerin in das Visier der Polizei. Die 48-Jährige war mit ihrem Zweirad in der Leubinger Straße unterwegs gewesen, als die Polizei sie stoppte. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von fast zwei Promille an. Damit war die Fahrt für die Frau beendet und sie musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Mit einer Anzeige im Gepäck setzte sie anschließend ihren Weg zu Fuß fort. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr