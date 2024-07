Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unschöne Urlaubsüberraschung

Erfurt (ots)

Nach der Rückkehr eines 56-jährigen Erfurters aus seinem Sommerurlaub war die Erholung schnell erloschen. Als der Wohnungsmieter am 13.07.2024 in seine Wohnung in der Andreasvorstadt zurückkehrte und die stark demolierte Eingangstür öffnete, zeigte sich das gesamte Ausmaß der Verwüstung. Zu allem Überfluss stahlen die unbekannten Langfinger Bargeld im vierstelligen Bereich, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Ein aufmerksamer Nachbar nahm wenige Tage zuvor bereits die Beschädigungen an der Wohnungstür wahr und verständigte die Polizei. Erst mit Rückkehr des Wohnungsnutzers konnte ein Gesamtüberblick über die Geschehnisse erlangt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. (PH)

