Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt genommen++Zusammenstoß zwischen Radfahrern++Jugendliche bei Unfall schwerverletzt++Auf Fahrbahn gelaufen++Kind bei Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt genommen+ Verden. Am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, stießen an der Einmündung der Niendorfer Straße auf die Achimer Straße zwei Pkw zusammen. Eine 21-jährige Fahrerin eines Opel verletze sich dabei leicht.

Die 21-Jährige wollte an der Einmündung nach links auf die Achimer Straße in Richtung Dauelsen abbiegen. Sie übersah einen von links kommenden 53-Jährigen in einem VW und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW von der Fahrbahn in den Seitenraum geschleudert.

Der entstandene Sachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt. Der Opel mussten anschließend abgeschleppt werden.

+Zusammenstoß zwischen Radfahrern+ Ottersberg. Zwei Radfahrer verletzten sich am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bahnhof leicht und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Rad um eine Kurve und geriet dabei auf den linken Teil des Weges. Er stieß mit einem entgegenkommenden 54-Jährigen zusammen und beide Männer stürzten. Der Sachschaden wird auf 550 Euro beziffert.

+Jugendliche bei Unfall schwerverletzt+ Oyten. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der Hamburger Straße an der Kreuzung zur Schaphuser Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige auf einem E-Scooter schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Jugendliche vom Radweg der L168 nach links in die Schaphuser Dorfstraße abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und fuhr vor den Opel eines 83-Jährigen, welcher in Richtung Ottersberg fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit dem Opel erlitt sie schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An dem E-Scooter und dem Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 2.300 Euro. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden.

+Auf Fahrbahn gelaufen+ Achim. In der Weserstraße lief am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Kind auf die Fahrbahn und stieß mit einer 48-jährigen Radfahrerin zusammen. Nach ersten Informationen war das Mädchen hinter einem Transporter auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Fahrradfahrerin konnte dem Mädchen nicht mehr ausweichen und beide stürzten auf die Straße. Sie verletzten sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte die 48-Jährige in ein Krankenhaus.

+Kind bei Unfall leicht verletzt+ Achim. Auf der Straße Am Freibad kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw. Ersten Informationen zufolge überquerte der Junge die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten und fuhr vor den Mercedes eines 35-Jährigen. Sie stießen zusammen und der Junge wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad und am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

