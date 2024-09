Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn hat sich ein 44 Jahre alter Peugeot-Fahrer in der Ludwigsburger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 44-Jährige fuhr gegen 05.15 Uhr die Frankenstraße entlang Richtung Ludwigsburger Straße. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen und stieß dabei mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Richtung Mönchfeld unterwegs war. Der 44-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

