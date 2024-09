POL-S: Gebäudebrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Zwei Leichtverletzte, eine Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag (01.09.2024) gegen 13.30 Uhr in der Kappelbergstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Lenker eines Pkw Nissan war aus Luginsland in Richtung Großglocknerstraße unterwegs, als eine Biene in den Fahrzeuginnenraum gelangte. Vermutlich über das Insekt erschrocken und deshalb abgelenkt, ...

