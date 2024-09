Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart- Süd (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen (30.08.2024) einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an der Mozartstraße und Mittelstraße mehrere Graffitis, unter anderem an Rollläden und an einen Anhänger, gesprüht haben soll. Ein Zeuge beobachte gegen 05.45 Uhr, wie der 26-Jährige mehrere Graffitis angebracht und sich anschließend in einem Hinterhof versteckt haben soll. Dort hielt er den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest, die den 26-Jährigen vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

