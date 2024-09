Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Zwei Leichtverletzte, eine Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag (01.09.2024) gegen 13.30 Uhr in der Kappelbergstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Lenker eines Pkw Nissan war aus Luginsland in Richtung Großglocknerstraße unterwegs, als eine Biene in den Fahrzeuginnenraum gelangte. Vermutlich über das Insekt erschrocken und deshalb abgelenkt, steuerte der 20-Jährige sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß hierbei frontal gegen einen Pkw VW, der von einer 42-jährigen Frau gelenkt wurde, die in Richtung Luginsland unterwegs war. Die Dame wurde bei dem Unfall schwer, der 20-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da die 42-Jährige bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste sie von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Kappelbergstraße war während der Bergung und den Rettungsmaßnahmen bis gegen 14.20 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

