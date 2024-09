Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto in einer Tiefgarage in Brand geraten

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Freitagnachmittag (30.08.2024) in einer Tiefgarage an der Plieninger Straße ein Auto in Brand geraten. Eine 52 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.40 Uhr mit ihrem BMW X5 in die Tiefgarage um dort zu parken, als aus dem Motorraum plötzlich Flammen schlugen. Die 52-Jährige alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Das Feuer griff auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge über. Einsatzkräfte sperrten die Zugänge der Tiefgarage. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell