POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkdeck eines Lebensmittelmarktes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.07.2024, kurz vor 12 Uhr, kam eine 85-jährige Pkw-Fahrerin in der Dammstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 85-Jährige befuhr die Dammstraße in Richtung Wiesentalstraße, als sie vermutlich wegen einer plötzlich auftretenden medizinischen Ursache, in Höhe der Neumattstraße, nach links von der Fahrbahn ...

