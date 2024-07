Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau kommt mit Pkw von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.07.2024, kurz vor 12 Uhr, kam eine 85-jährige Pkw-Fahrerin in der Dammstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 85-Jährige befuhr die Dammstraße in Richtung Wiesentalstraße, als sie vermutlich wegen einer plötzlich auftretenden medizinischen Ursache, in Höhe der Neumattstraße, nach links von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf fuhr sie mit ihrem Pkw etwa 70 Meter auf dem dortigen Gehweg und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Die 85-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

