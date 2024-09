Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 17-Jährige wurde in der Nacht auf Samstag (31.08.2024) gegen 00.45 Uhr an der Bushaltestelle Rilke-Realschule von zwei unbekannten Männern belästigt. Die Jugendliche saß auf einer Wartebank, als sie die beiden Männer ansprachen und sich rechts und links neben sie setzten. Die Männer berührten sie in der Folge mit den Händen an den Oberschenkeln, woraufhin sie aufstand und wegging. Hierbei versetzte ihr einer der beiden noch einen Schlag gegen den Hinterkopf. Aus einem Gebüsch heraus, in dem sie sich versteckte, konnte sie beobachten, wie die beiden Täter zu einem schwarzen Pkw gingen und davonfuhren. Die beiden Männer waren etwa 20-22 Jahre alt, 170-175 cm groß, hatten einen dunklen Teint und dunkle Haare. Einer hatte zudem einen Ziegenbart, eine normale Statur und trug orange-grüne Nike-Schuhe. Der andere hatte eine dünne Statur, war mit einer kurzen Jeanshose und einem dunklen Adidas-Shirt bekleidet und trug Crocs-Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell