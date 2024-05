Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240508-1-pdnms Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Tretboots, Nübbel

Nübbel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Nübbel/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Zeit von 07.05.204 17.00 Uhr bis zum 08.05.2024 08.30 Uhr wurde in Nübbel, An de Eider ein Tretboot im Wert von 500 EUR von einem Privatgrundstück entwendet. Die Polizei in Fockbek bittet Zeugen, die Angaben zu Tat machen können bzw. den Aufenthalt des Tretbootes kennen, sich unter der Tel.: 04331/208120 zu melden.

