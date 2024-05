POL-NMS: 240507-4-pdnms Zeugenaufruf nach Boden-/Gewässerverunreinigung, Hanerau-Hademarschen

Polizeidirektion Neumünster

Hanerau-Hademarschen/Am 02.05.2024 um 03.28 Uhr wurde in der Mannhardtstraße in Hanerau-Hademarschen eine größere Ölspur gemeldet. Bei der Inaugenscheinnahme stellte sich diese Spur als Dieselspur heraus, die sich auf zwei Örtlichkeiten verteilte. Zum einen in der Mannhardtstraße Ecke Rehersweg und zum anderen auf der Mannhardtstraße Höhe Hausnummer 54, an der Bushalte-stelle. Während Teile dieser Spur von der Freiwilligen Feuerwehr mit Bindemitteln gesichert werden konnten, gelangte weiterer Diesel über die Regenwassereinläufe und die Kanäle in das Regenrückhaltebecken. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Traktor handelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinwiese, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, dass die Dieselspur verursacht hat, unter der Tel.-Nr.: 04331/208202.

