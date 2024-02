Polizei Hagen

POL-HA: 40-jährige Randaliererin in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag (22.02.2024) auf Freitag in der Innenstadt eine 40-jährige Randaliererin in Gewahrsam. Die in Essen wohnhafte Frau stand, gegen 00.15 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus in der Eckeseyer Straße, störte dort die Nachtruhe und betätigte mehrfach die Klingeln an der Haustür. In den Stunden zuvor hatte die Frau wegen ihres Verhaltens bereits mehrere Einsätze an anderen Örtlichkeiten ausgelöst. Als die 40-Jährige die alarmierten Polizisten erblickte, wurde sie aggressiv, erhob die Fäuste und fing an, die Beamten zu beleidigen. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, legten die Beamten ihr Handschellen an und nahmen sie in Gewahrsam. Dagegen setze sie sich zur Wehr, spuckte die Polizisten an und beleidigte sie fortwährend. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung der 40-Jährigen, weshalb sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde. (sen)

