POL-NMS: 240507-3-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Neumünster

Neumünster/Am 01.05.2024, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Einfelder Schanze/Parkplatz Einfelder See. Ein roter BMW MINI parkte ordnungsgemäß am seitlichen Fahrbahnrand. Zu diesem Zeitpunkt waren im gesamten Parkplatzbereich viele Fahrzeuge abgestellt gewesen. Der MINI wurde im hinteren Bereich der Fahrerseite erheblich durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug bzw. Fahrzeug mit Anbau wie Fahrradträger o.ä. beschädigt. Dies könnte durch rückwärts Ausparken geschehen sein. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 1500 EUR. Die Polizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können bzw. den Verkehrsunfall beobachtet haben unter der Telefonnummer: 04321/9451331.

