POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (01.09.2024) an der Theodor-Heuss-Straße das Handy eines 21 Jahre alten Mannes geraubt. Im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 02.15 befand sich der 21-Jährige mit zwei Begleitern an der Theodor-Heuss-Straße, als ein Unbekannter auf den 21-Jährigen zuging, diesen schlug und anschließend sein Handy stahl. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Gegen 02.15 Uhr sprach ein Begleiter des 21-Jährigen eine Streifenwagenbesatzung an. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu

