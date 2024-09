PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Zwei Einbrüche in Wohnhäuser +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher unterwegs, Idstein, Theodor-Fliedner-Straße, Dienstag, 10.09.2024, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(fs)Am Dienstagmittag wurde in ein Idsteiner Einfamilienhaus eingebrochen. Die Unbekannten konnten in der Theodor-Fliedner-Straße zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr durch eine Verandatür in das Wohnhaus eindringen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können Sie diese unter der Rufnummer (0611) 345-0 der Kriminalpolizei mitteilen.

2. Wandtresor entwendet, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Montag, 09.09.2024 bis Dienstag, 10.09.2024, 14:00 Uhr

(fs)In Schlangenband wurde zwischen Montag und Dienstag ein Wandtresor aus einem Wohnhaus entwendet. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheingauer Straße und durchsuchten diese. Hier nahmen Unbekannte einen Tresor an sich und flüchteten anschließend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise haben, teilen Sie diese bitte unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit.

