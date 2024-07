Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher ausgeraubt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Wie am Dienstag erst bekannt wurde, ereignete sich am Montagabend (15.07.2024) ein Raub auf einen 17-Jährigen in der Rurstraße in Düren. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche aus Düren wartete Montagabend gegen 20:13 Uhr vor einer Haustür in der Rurstraße auf eine Freundin, als er von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. Einer der beiden jungen Männer fragte den Jugendlichen nach Feuer, was dieser verneinte.

Einer der beiden Männer klopfte dem Jugendlichen daraufhin auf die Schulter und berührte dabei dessen goldene Halskette. Als der Jugendliche instinktiv nach der Kette griff, riss der Täter sie ab. Beide Männer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung der Straße "Am Stadtpark".

Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Einer der Täter, der zuvor die Kette abgerissen hatte, stoppte plötzlich, drehte sich um und ging mit einem Messer auf den Jugendlichen zu. Er kam dem Geschädigten bis auf zwei Meter nahe und hielt das Messer in dessen Richtung, woraufhin der Jugendliche zurückwich. Der Täter setzte seine Flucht anschließend fort, während der Jugendliche von einer weiteren Verfolgung Abstand nahm.

Der Dürener kann das Duo wie folgt beschreiben:

Person 1 (Haupttäter):

- Ca. 15-20 Jahre alt - Ca. 165cm groß - Kräftige Statur - Dunkle, zur Seite gekämmte mittellange Haare

Person 2:

- Ca. 15-20 Jahre alt - Ca. 175cm groß - Schmale Statur - Braune Augen, - Hellbraune, kurze lockige Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

