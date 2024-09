PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugenaufruf tödl. Verkehrsunfall +++ Spielhäuschen brennt nieder +++ Einbrecher am Werk +++ Fahrzeug aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Zeugenaufruf tödlicher Verkehrsunfall, Bundesstraße 54, Gemarkung Hohenstein, zwischen Hohenstein-Born und Taunusstein-Seitzenhahn, Sonntag, 08.09.2024, 15.17 Uhr

(fs)Bei dem tödlichen Verkehrsunfall, über den die Polizei bereits Sonntag berichtete, werden weitere Zeugen gesucht. Gegenstand der Ermittlungen ist aktuell die bereits ursprünglich erwähnte Olspür, die vermeintlich zu dem Unfall geführt haben könnte. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur oder anderen Erkenntnissen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Spielhäuschen brennt nieder, Niedernhausen, Herrnackerweg, Montag, 09.09.2024, 22.20 Uhr

(fs)Am Montagabend zündelten Unbekannte auf einem Spielplatz in Niedernhausen. Hierdurch brannte das Spielhäuschen im Herrnackerweg um 22.20 Uhr komplett nieder, wodurch ein Sachschaden von 1000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu Personen geben können, die sich vor der Tat dort aufgehalten haben, teilen Sie dies unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit.

3. Einbrecher am Werk, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Montag, 09.09.2024, 11.55 Uhr bis 12.20 Uhr

(fs)Einbrecher schlugen am Montagmittag in Rüdesheim am Rhein zu. In der Zeit von 11.55 Uhr bis 12.20 Uhr konnten die Täter in der Geisenheimer Straße eine Wohnungstür öffnen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen. Die Unbekannten entwendeten Bargeld, Goldschmuck und eine Spielekonsole im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, können Sie diese unter der Rufnummer (0611) 345-0 mitteilen.

4. Fahrzeug aufgebrochen, Niedernhausen, Ulmenstraße, Montag, 09.09.2024, 05.12 Uhr

(fs)Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Niedernhausen die Scheibe eines PKW eingeschlagen und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Die Täter hatten es in der Ulmenstraße um 05.12 Uhr auf einen Transporter einer Firma abgesehen. Nachdem die Scheibe zerstört war, entnahmen sie aus dem Innenraum diverse Gartengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu der Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 aufgenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell