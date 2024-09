PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Vandalismus an PKW +++ Betrunken mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Diebstahl von E-Bike +++ Schwerverletzt nach Motorradsturz +++ Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalismus an PKW,

65232 Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Sonntag, 08.09.2024, 00:00 Uhr bis 02:50 Uhr

(sw) In den frühen Stunden des heutigen Sonntags stellte der Besitzer eines grauen Opel Corsas fest, dass sein in der Taunussteiner Kleiststraße geparktes Fahrzeug durch einen noch unbekannten Täter massiv demoliert wurde. In der Zeit zwischen Mitternacht und 02:50 Uhr schlug der Täter die Heckscheibe ein und demolierte weiterhin das Fahrzeugdach, sodass mehrere Eindellungen erkennbar waren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)7070-0 entgegen.

2. Betrunken mehrere Fahrzeuge beschädigt, 65510 Idstein, Eichendorffstraße, Sonntag, 08.09.2024, 02:05 Uhr

(sw) Aufmerksame Zeugen meldeten sich Sonntagfrüh über Notruf bei der Polizei und meldeten eine weibliche Person, die mehrere Fahrzeuge in der Idsteiner Eichendorffstraße beschädigte. Die sofort herbeigeeilte Streife der Idsteiner Polizei konnte die Täterin, eine 41-jährige Idsteinerin, antreffen. Diese war augenscheinlich betrunken, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2 Promille auch bestätigte. Durch u.a. Werfen von Töpfen auf die geparkten Fahrzeuge, Abtreten von Außenspiegeln und Umknicken von Scheibenwischern entstand ein geschätzter Schaden von 1.500,- Euro. Da die Täterin sich auch in Anwesenheit der Polizeibeamten nicht zu benehmen wusste, wurde sie schließlich zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an insgesamt drei PKW.

3. Diebstahl von E-Bike,

65385 Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee 4, Freitag, 06.09.2024, 23:00 Uhr - Samstag, 07.09.2024, 08:00 Uhr

Die 53-jährige Geschädigte nächtigte im Tatzeitraum in ihrem Wohnmobil auf dem Campingplatz in Rüdesheim am Rhein. An dem Gepäckträger des Wohnmobils war ein E-Bike im Wert von 5.000,- Euro angebracht. Unbemerkt wurde das E-Bike durch einen unbekannten Täter entwendet. Es handelt sich um ein graues (stormgrey) E-Bike der Marke Canyon, Modell "Roadlite" Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

4. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt, Aarbergen, B54, Samstag, 07.09.2024, 17:40 Uhr

(am) Am Samstagabend kam es auf der B 54 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus Griesheim befuhr mit seinem Motorrad die B 54 von Burg Hohenstein kommend in Richtung Aarbergen. Kurz vor der Abfahrt nach Reckenroth verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wiesbaden geflogen. An dem Motorrad der Marke BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000, - EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 54 für eine Stunde gesperrt werden. Es kam dadurch zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

5. Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht, 65307 Bad Schwalbach, Bahnhofstraße / Aarstraße, Freitag, 06.09.2024, 21:25 Uhr

(sw) Etwa 12.000,- Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Resultat einer Vorfahrtsmissachtung vergangenen Samstagabend in Bad Schwalbach. Gegen 21:25 Uhr kam es zum Verkehrsunfall, als ein 56-jähriger Hohensteiner mit seinem Opel Crossland von der Bahnhofstraße auf die Aarstraße fahren wollte und hierbei den VW Golf eines 25-jährigen Taunussteiners übersah. Aufgrund der Verkehrszeichen wäre der Hohensteiner wartepflichtig gewesen. In Folge der Kollision verletzte sich der Taunussteiner augenscheinlich nur leicht, die beiden Fahrzeuge waren aber so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

6. Betrunken auf Fahrrad und aggressiv gegenüber Polizei, 65385 Rüdesheim am Rhein, B42, Freitag, 06.09.2024, 22:20 Uhr

Der Polizeistation Rüdesheim wurde ein Fahrradfahrer auf der Bundesstraße 42 gemeldet, welcher ohne Licht in Richtung Lorch fahren solle. Eine Streife konnte den Fahrradfahrer etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang Lorch, Schlangenlinien fahrend, feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der 54-jährige ukrainische Staatsangehörige zeigte sich während der Kontrolle aggressiv und unkooperativ gegenüber der Streife. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizei verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell