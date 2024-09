POL-RTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Autohaus, Taunusstein, Erich-Kästner-Straße, Sonntag, 01.09.2024, 14:18 Uhr (ms) In Taunusstein brachen am Sonntagnachmittag Unbekannte in ein Autohaus ein. Gegen 14:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum rückwärtigen Bereich eines ...

mehr