POL-RTK: Senior in Idstein verstorben - Polizei ermittelt

Bad Schwalbach (ots) - 1. Verkehrskontrollen in Eltville und Rüdesheim, Eltville am Rhein, Rüdesheim am Rhein, Mittwoch, 21.08.2024, 11:00 Uhr bis 15:16 Uhr (ms) Am Mittwoch wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistationen Eltville und Rüdesheim mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 11:00 Uhr und ...

mehr