POL-RTK: Raub auf Tankstelle +++ Sexuelle Nötigung +++ Widerstand bei Personenkontrolle +++ Körperverletzung

Bad Schwalbach

1. Tankstelle überfallen,

Taunusstein, Hahn, Wiesbadener Straße, Dienstag, 20.08.2024, 21:04 Uhr

(cw)Am Dienstagabend wurde auf eine Tankstelle in Taunusstein ein Raubüberfall verübt. Gegen 21:00 Uhr betrat der Täter die Tankstelle in der Wiesbadener Straße im Stadtteil Hahn. Der 20-jährige Kassierer, der zum Zeitpunkt alleine im Verkaufsraum war, wurde unter dem Vorhalt eines Pfeffersprays gezwungen, die Kasse zu öffnen. Der Räuber nahm schließlich das Geld, einen höheren dreistelligen Betrag, an sich und flüchtete. Der 20-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Person wird als ca. 180 cm groß, schlank und mit hellem Hautton beschrieben. Er habe akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. Bekleidet war er mit einer schwarzen dünnen Jacke und einer schwarzen Adidas-Hose mit weißem Emblem. Weiter trug er dunkle Schuhe und eine schwarze Skimaske. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise.

2. Sexuelle Belästigung in Einkaufsmarkt, Oestrich Winkel, "Untere Bein", Montag, 19.08.2024, 20:00 Uhr

(cw)Ein sexueller Übergriff ereignete sich bereits am Montagabend in Oestrich Winkel. Gegen 20:00 Uhr wurde eine 19-Jährige in einem Supermarkt in der Straße "Untere Bein" von einem unbekannten Mann gegen ihren Willen festgehalten sexuell belästigt. Die Frau wehrte sich, biss dem Angreifer in die Hand und konnte ihn letztendlich in die Flucht schlagen. Die 19-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Der Täter wird als circa 25 Jahre alt, athletisch und 165 cm groß beschrieben. Er sei von südländisch/arabischem Phänotyp und sprach akzentfreies Deutsch. Er habe braunen Augen, einen Dreitagebart und braune, nach vorn gekämmte Haare. Er war komplett schwarz bekleidet mit einer Jeans- oder Stoffjacke, Jeans und Sneakern. Die Polizei in Rüdesheim sucht Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Die Rufnummer lautet (06722) 911 - 20.

3. Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet, Bundesstraße 417, Hünstetten, Dienstag, 20.08.2024, 19:32 Uhr

(cw)Am Dienstagabend kam es in der Nähe der Bundesstraße 417 im Bereich Hünstetten während einer Personenkontrolle zu einem Widerstand. Gegen 19:30 Uhr wurde eine Streife der Polizei in Idstein zu einem Einsatz auf die B 417 zwischen den Ortsteilen Görsroth und Wallbach gerufen. Eine Rettungswagenbesatzung benötigte Unterstützung mit einem Mann. Als dieser einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, schlug und trat er nach den Beamten. Auch musste Pfefferspray eingesetzt werden, um diesen zu bändigen. Bei dem Angriff wurden beide Beamte verletzt und mussten ihren Dienst abbrechen. Der Täter, ein 28-Jähriger aus Hünstetten, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

4. Mann niedergeschlagen und getreten,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Dienstag, 20.08.2024, 21:44 Uhr

(cw)Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagabend in Bad Schwalbach. Der Täter flüchtete anschließend.

Gegen 21:40 Uhr hielt sich ein 27-Jähriger in der Adolfstraße auf, als er unvermittelt von einer Person angegriffen und niedergeschlagen wurde. Am Boden liegend trat der Täter weiter auf den Mann ein. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Täter floh nach dem Angriff mit einem schwarzen Mercedes. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

