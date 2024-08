PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit Schockanruf hinters Licht geführt worden und Geld übergeben +++ Snackautomat aufgebrochen - Zwei Täter festgenommen +++ Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt +++ Diesel abgezapft +++ Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit Schockanruf hinters Licht geführt worden und Geld übergeben, Idstein/Wiesbaden, Coulinstraße, Freitag, 16.08.2024, 16:50 Uhr bis 18:15 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Seniorin aus Idstein von Telefonbetrügern hinters Licht geführt und zur Übergabe von Bargeld in Wiesbaden gedrängt. Am Nachmittag klingelte das Telefon der Idsteinerin. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der der Seniorin eine üble Lügengeschichte auftischte. Ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sei festgenommen worden. Nun läge es an der Mutter, eine Gefängnisstrafe für die Tochter zu verhindern. Hierfür müsse sie knapp 45.000 Euro an Mitarbeiter des Amtsgerichts übergeben. Die sichtlich geschockte und unter Druck gesetzte Frau sammelte daraufhin einen Teil der Summe und begab sich, wie von den Betrügern gefordert, nach Wiesbaden, wo es gegen 18:15 Uhr in der Coulinstraße, gegenüber des dortigen Parkhauses, zu einer Geldübergabe kam. Hier händigte sie einen Umschlag an eine 30 Jahre alte, etwa 1,68 m große Frau mit dunklen, glatten und halblangen Haaren aus. Sie hatte eine normale Statur, trug ein weißes Shirt und sprach deutsch ohne Akzent. Erst nach der Übergabe dämmerte es der Betroffenen, dass sie Betrügern aufgesessen war und sie wandte sich an die Polizei.

Diese sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder denen die beschriebene Frau in der Coulinstraße aufgefallen ist. Hinweise werden vom zuständigen Fachkommissariat in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Snackautomat aufgebrochen - Zwei Täter festgenommen, Taunusstein-Bleidenstadt, Röderweg, Sonntag, 18.08.2024, 06:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen nahm die Polizei in Taunusstein-Bleidenstadt zwei junge Männer fest, die zuvor versucht hatten einen Automaten aufzubrechen. Gegen 06:00 Uhr riefen Zeugen die Polizei in den Röderweg, da sich dort aktuell zwei Männer an einem Snackautomaten zu schaffen machen würden. Die sofort nach Bleidenstadt entsandte Streife traf am Tatort die beiden 19- und 20 Jahre alten Tatverdächtigen und stellte den aufgebrochenen Automaten fest. Die beiden jungen Männer, welche diverses Werkzeug sowie eine Sackkarre dabeihatten, wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Von dort wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen und mit Anzeigen im Gepäck wieder entlassen.

3. Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Peterstraße/Katharinenstraße, Samstag, 17.08.2024, 09:00 Uhr bis 09:20 Uhr

(fh)In Rüdesheim hat ein Vandale am Samstagmorgen mehrere geparkte Fahrzeuge durch Tritte beschädigt. Gleich vier in der Peterstraße und Katharinenstraße geparkte Fahrzeuge wiesen am Samstag gegen 09:20 Uhr Beschädigungen auf, die auf stumpfe Gewalt, mutmaßlich Tritte, zurückzuführen sind. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.200 Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, daher nimmt die Polizeistation Rüdesheim Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Diesel abgezapft,

Kiedrich, Am Sportfeld, Freitag, 16.08.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende hatten es Diebe in Kiedrich auf den Kraftstoff eines Lkw abgesehen. Am Montagmorgen stellte der Fahrer des roten Sattelschleppers fest, dass sich Unbekannte im seit Freitagnachmittag an dem Tank des Gefährts zu schaffen gemacht und anschließend mehrere Liter Diesel abgezapft hatten. Der Lkw parkte im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportfeld".

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Unfallverursacher gesucht,

Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 16.08.2024, 06:00 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 20:00 Uhr

(fh)In Idstein kam es am Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen sucht. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend hatte eine Frau aus Aschaffenburg ihren grauen Skoda Fabia am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 22 geparkt. In dieser Zeitspanne stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die linke vordere Stoßstange des Skoda, verursachte einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro und flüchtete.

Da noch keine Hinweise zu dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin geschweige denn dem Fahrzeug vorliegen, bittet die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 um Hinweise.

