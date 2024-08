POL-RTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zur vermissten 13-Jährigen aus Idstein

Bad Schwalbach (ots) - 1. Blitzeinbruch in Wohnung, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 09:13 Uhr bis 09:17 Uhr (ms) In Schlangenbad wurde am Mittwochmorgen in eine Wohnung eingebrochen und ein Tresor entwendet. Um 09:13 Uhr verschafften sich drei Unbekannte in der Rheingauer Straße gewaltsam ...

mehr