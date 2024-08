PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Feuer in Schacht von Wohnhaus +++ Mountainbike aus Garage gestohlen +++ Einbrecher machen sich an Bäckerei zu schaffen +++ Rennrad im Visier

Bad Schwalbach (ots)

1. Feuer in Schacht von Wohnhaus,

Taunusstein-Wehen, Walter-Petri-Ring, Samstag, 10.08.2024, 11:40 Uhr

(fh)Am Samstagmittag kam es zu einem Brand in einem Kellerschacht eines Taunussteiner Wohnhauses. Gegen 11:40 Uhr entdeckten Zeugen im Walter-Petri-Ring aufsteigenden Rauch aus einem Lichtschacht zum Keller eines Wohnhauses und verständigten Feuerwehr und Polizei. Noch vor deren Eintreffen begannen Anwohner, das Feuer im Schacht zu löschen und es so unter Kontrolle zu bringen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Schaden an einem Kellerfenster wird auf knapp 450 Euro geschätzt.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Schacht, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mountainbike aus Garage gestohlen,

Niedernhausen-Königshofen, Niederseelbacher Straße, Festgestellt: Sonntag, 11.08.2024, 20:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen stahlen Diebe aus einer Garage im Niedernhausener Ortsteil Königshofen ein Fahrrad. Das Zweirad, ein Mountainbike von Giant in den Farben weiß/blau/schwarz hatte bis zum Zeitpunkt des Diebstahls am Sonntagabend mit einem Schloss gesichert in einer Garage in der Niederseelbacher Straße gestanden. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unklar.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher machen sich an Bäckerei zu schaffen, Aarbergen, Kettenbach, Untig Mühl, Montag, 05.08.2024 bis Montag, 12.08.2024

(fh)In der vergangenen Woche scheiterten Einbrecher an der Tür einer Bäckerei in Aarbergen-Kettenbach. Die Langfinger begaben sich in einem unbeobachteten Moment zu dem Betrieb in der Straße "Untig Mühl" und machten sich an der Eingangstür der Bäckerei zu schaffen. Der Versuch die Tür zu öffnen schlug jedoch fehl, sodass die Einbrecher aufgaben und die Flucht antraten. An der Tür entstand Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

4. Rennrad im Visier,

Walluf, Rheinstraße, Sonntag, 11.08.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen nahmen Fahrraddiebe in Walluf ein Rennrad ins Visier. Vom in der Rheinstraße abgestellten und mit einem Schloss gesicherten weißen Canyon Ultimate CF fehlte am Montag jede Spur.

Die Polizei in Eltville ermittelt wegen des Fahrraddiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

