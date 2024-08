PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebesbande festgenommen +++ Fahrrad am Bahnhof gestohlen +++ Kreisverkehr überfahren und gegen Leitplanke gestoßen +++ Unfallflucht in Georgenborn

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebesbande festgenommen,

Walluf, Untere Martinsthaler Straße, Donnerstag, 08.08.2024, 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend nahm die Polizei in Walluf drei flüchtige Ladendiebe unmittelbar nach der Tat fest. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizeistation Eltville von Mitarbeitern einer Drogerie in Walluf über einen soeben verübten Ladendiebstahl informiert. Die Täter seien vor Ort aufgeflogen, hätten die Ware, Kosmetika im Wert von mehreren Hundert Euro, zurückgelassen und seien derzeit auf der Flucht. Sofort fahndeten mehrere Streifen nach den Dieben, bei denen es sich nach Aussage der Drogeriemitarbeiter um rumänische Staatsangehörige handeln solle. Schnell gelang es der Polizei in Walluf ein verdächtiges Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen festzustellen und zu kontrollieren. Und siehe da, die drei Insassen, zwei Männer im Alter von 51 und 39 Jahren und eine 44-jährige Frau, passten haargenau auf die zuvor übermittelte Personenbeschreibung. Weiterhin war einer der Männer bereits in der Vergangenheit wegen Ladendiebstählen aufgefallen. Im Fahrzeug stellten die Polizisten darüber hinaus diverse Lebensmittel fest, für die das Trio keinen Eigentumsnachweis aushändigen konnte. Zunächst wurden die drei zur Dienststelle gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bis zu einer richterlichen Vorführung am heutigen Tage in Gewahrsam genommen. Die Haftrichterin sah von einer anschließenden Untersuchungshaft ab, sodass alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

2. Fahrrad am Bahnhof gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Dienstag, 06.08.2024, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 07.08.2024, 11:00 Uhr

(fh)Am Rüdesheimer Bahnhof wurde zwischen Dienstag und Mittwoch ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag hatte ein Mann aus Rüdesheim sein Mountainbike der Marke "Giant" an einem Fahrradständer in der Straße "Am Rottland" abgestellt und mit einem Schloss gesichert. In dem besagten Zeitraum näherte sich ein Dieb unbemerkt dem rund 5.000 Euro Rad und entwendete es samt Schloss.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

3. Kreisverkehr überfahren und gegen Leitplanke gestoßen, Idstein, Rudolfstraße, Freitag, 09.08.2024, 03:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ist ein junger Autofahrer bei Idstein verunfallt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige befuhr gegen 03:50 Uhr die Bundesstraße 275 von der Autobahn 3 kommend in Richtung Waldems. In Höhe eines dortigen Kreisverkehrs überfuhr der Fahrer eines VW Polo die Mittelinsel, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen musste der Limburger in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Sein Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht abschließend geklärt.

4. Unfallflucht in Georgenborn,

Schlangenbad-Georgenborn, Bornwiesweg/Am Brandweiher, Mittwoch, 07.08.2024, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen sucht. In dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug im Bereich Bornwiesweg/Am Brandweiher einen dort geparkten rosafarbenen Fiat 500 an der hinteren, rechten Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin missachtete die Vorschriften und flüchtete vom Unfallort.

Haben Sie den Unfall am Mittwochnachmittag beobachtet oder können Sie Hinweise zur verursachenden Person geben, dann wählen Sie die (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell