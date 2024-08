POL-RTK: Gartenhütten aufgebrochen +++ Karambolage mit vier Fahrzeugen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Fahrraddieb festgenommen, Geisenheim, Berliner Straße, Sonntag, 04.08.2024, 14:20 Uhr (ms) Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Geisenheim einen Fahrraddieb festgenommen. Gegen 14:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Mann in der Berliner Straße an zwei Fahrradschlössern mittels einer Kneifzange hantierte und rief die Polizei. Dem Täter ...

