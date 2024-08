PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Nach mehreren Straftaten ins Gewahrsam+++Körperverletzung+++Totalschaden nach Verkehrsunfall+++Unfallflucht+++Unfälle mit Trunkenheit+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkene Person landet nach mehreren Straftaten im Gewahrsam, Aarbergen-Kettenbach, Untig Mühl, Samstag, 03.08.2024, 18:50 Uhr

(am) Eine betrunkene Person beschäftige am Samstagabend in Aarbergen die Bad Schwalbacher Polizei. Nachdem er mehrere Straftaten begangen hatte, landete der Mann im Polizeigewahrsam.

Gegen 18:50 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Aarbergener in einem Supermarkt in Ortsteil Kettenbach auf, obwohl gegen ihn dort bereits ein Hausverbot bestand. Der stark angetrunkene Mann bedrohte zudem eine Angestellte des Marktes. Beim Eintreffen der Streife befolgte er nicht die Anweisungen der eingesetzten Polizeistreife, so dass er gefesselt und festgenommen werden musste. Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam nach Wiesbaden wurde der Proband dann renitent. Er trat um sich und traf einen Polizisten, der jedoch glücklicherweise nicht verletzt wurde. Weiterhin versuchte er nach einem Polizeibeamten zu spucken und diesen zu beißen, was jedoch unterbunden werden konnte. Ein Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 3 Promille. Ein Richter ordnete deshalb eine Blutentnahme an. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Dieser muss sich nun wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

2.Körperverletzung auf Festgelände,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Hallgartener Platz, Samstag, 03.08.2024, 00:35 Uhr

(Sw) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Oestrich-Winkeler Ortsteil Hallgarten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der nach jetziger Kenntnis mindestens zwei Personen leicht verletzt wurden.

Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten ein 37-jähriger Oestrich-Winkeler, eine 20-jährige Wiesbadenerin und ein 20-Jähriger aus Wiesbaden auf einem Festgelände in Streit, in dessen weiteren Verlauf der 37-Jährige seine beiden Kontrahenten augenscheinlich leicht verletzte. Sämtliche Beteiligte sowie Zeugen vor Ort standen unter dem Einfluss vorangegangenen Alkoholkonsums, weshalb die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zum jetzigen Sachstand ungeklärt und Inhalt laufender Ermittlungen der Rüdesheimer Polizei sind.

Zeuginnen und Zeugenen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06722 9112 0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Opel beschädigt und danach geflüchtet - ZEUGENAUFRUF! Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße 17, Samstag, 03.08.2024, 21:12 Uhr

(Sw) Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Samstagabend um 21:12 Uhr in der Rüdesheimer Grabenstraße in Höhe der Hausnummer 17 ereignete.

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte beobachtet werden, wie ein perlmuttfarbener Kombi beim Durchfahren der Grabenstraße einen am Straßenrand geparkten grauen Opel Zafira berührte und hierdurch sowohl Lackschäden als auch einen zerstörten Außenspiegel am Fahrzeug verursachte. Die Schadenssumme wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Rüdesheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zum verursachenden Fahrzeug konnte das Kennzeichen teilweise abgelesen werden. Es soll die Ortskennung "VB" (Vogelsbergkreis) und die Ziffern "12" haben. Beschädigungen an der Beifahrerseite, ggf. auch am rechten Außenspiegel, sind anzunehmen.

Mögliche Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 9112 0 in Verbindung zu setzen.

4. Von Fahrbahn abgekommen und verunfallt, Rüdesheim am Rhein, L3272, Freitag, 02.08.2024, 20:05 Uhr

(Sw) Zu einem Totalschaden an einem Porsche 911 Turbo im Wert von ca. 180.000 Euro kam es Freitagabend um 20:05 Uhr auf der L3272 zwischen Lorch und Rüdesheim-Presberg.

Der 31-jährige Fahrer des Porsches verlor auf dem Weg von Lorch nach Presberg aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierdurch von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und landete schließlich auf dem Fahrzeugdach. Durch den Unfall wurden sowohl der 31-jährige Fahrer aus Böblingen als auch sein 21-jähriger Beifahrer aus Geisenheim verletzt. Beide mussten nach der vor Ort durchgeführten Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Durch die Polizeistation Rüdesheim wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfall mit Trunkenheit,

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 02.08.2024, 19:21 Uhr,

(pr) Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Freitagabend ein Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Idstein gemeldet. Hier wurde beobachtet, wie ein 70-jähriger Idsteiner mit seinem Fahrzeug mehrfach mit einem geparkten PKW kollidierte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme und Kontrolle des Mannes durch Beamte der PSt. Idstein wurde eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers von über 1 Promille festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme auf die Polizeistation verbracht und nach erfolgter Sicherstellung seines Führerscheins wieder nach Hause entlassen. Bei dem Unfall entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden. Der Mann muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren für sein Handeln verantworten.

6. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Suche nach Unfallstelle, B275 - zwischen Taunusstein und Cunoweg Idstein, Freitag, 02.08.2024, 23:11 Uhr,

(pr)Eine 69-jährige Niedernhausenerin befuhr am späten Freitagabend mit ihrem weißen Renault Twingo die B275, vermutlich aus Taunusstein-Wehen kommend, in Richtung Idstein. Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer wurde gemeldet, dass das Fahrzeug der Dame auf der Fahrtstrecke Fahrzeugteile verloren habe und in das Industriegebiet Idstein, Cunoweg abgefahren sei. Hier irrte die Dame unter Beobachtung des Zeugen bis zum Eintreffen einer Idsteiner Streife umher. Die Beamten mussten feststellen, dass der Renault vorne links nur noch auf der Felge fuhr. Außerdem fehlte der Auspuff des Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Nach durchgeführter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins auf der PSt. Idstein wurde die Dame wieder entlassen. Woher die Beschädigungen am Fahrzeug der Frau kamen ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine mögliche Unfallstelle konnte bisher noch nicht gefunden werden.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PSt. Idstein unter der 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

