POL-RTK: Hinweisaufruf der Kriminalpolizei Montabaur nach einem vermutlichem Unglücksfall in Hattenheim (Eltville am Rhein)

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, dem 27.07.2024, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich gegen 01.00 Uhr zu einem Unglücksfall im hessischen Hattenheim (Eltville). Aus bislang ungeklärter Ursache ist dort eine männliche Person nach dem Besuch eines Weinstandes am Rheinufer in den Rheinwiesen (möglicherweise im Bereich der Fußgängerbrücke) in den Rhein gestürzt und rheinabwärts getrieben. Die Person konnte am Samstagvormittag leider nur noch tot aus dem Rhein bei Kestert (Rheinland-Pfalz) geborgen werden.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, dennoch bittet die zuständige Kriminalpolizei Montabaur unter Tel.: 02602/9226-0 um Zeugenhinweise zum Unglückshergang im hessischen Hattenheim. Hat jemand zur fraglichen Zeit eine Person im Bereich des Rheinufers gesehen oder sonstige sachdienliche Wahrnehmungen gemacht?

Beschreibung der Person:

- 63 Jahre - untersetzte Figur - ca. 180cm groß - Halbglatze - Dunkelblaues Kurzarmhemd mit weißen Knöpfen - Dunkelgraue, schwarze lange Jeans

