POL-RTK: E-Bikes aus Garage gestohlen+++E-Bike aus Schuppen entwendet+++Einbruch in Taunusstein+++Dokumente aus Fahrzeug gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Hünstetten, Am Dachsbau, Freitag, 02.08.2024, 03:06 Uhr

(ms) Am frühen Freitagmorgen wurden in Hünstetten zwei E-Bikes gestohlen. Um 03:06 Uhr betraten vermutlich zwei unbekannte Täter über ein Garagentor in der Straße "Am Dachsbau" den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses. Anschließend verschafften sich die Diebe auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Fahrradgarage und entwendeten zwei dort abgestellte E-Bikes der Marke "Simplon" im Wert von circa 8.000 Euro. Die Einbrecher verließen die Tatörtlichkeit höchstwahrscheinlich über eine rückwärtig gelegene Treppe zu einem Feld. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06126) 9394-0 entgegen.

2. E-Bike aus Schuppen entwendet,

Eltville am Rhein, Eberbacher Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 10:00 bis Mittwoch, 31.07.2024, 20:00 Uhr

(ms) Vergangene Woche wurde in Eltville ein E-Bike gestohlen. Im Zeitraum von Mittwoch, 24.07.2024 bis Mittwoch, 31.07.2024 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Eberbacher Straße. Dort brach der Dieb einen Schuppen auf und entwendete ein E-Bike der Marke "Head" im Wert von circa 1.600 Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06123) 9090-0 entgegen.

3. Einbruch in Taunusstein,

Taunusstein, Neuhofer Straße, Freitag, 02.08.2024, 07:16 Uhr

(ms) Am Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in Taunusstein in ein Wertstoffhof ein. Die Einbrecher betraten das Gelände in der Neuhofer Straße und näherten sich einem Gebäude des Wertstoffhofs. Anschließend hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten dadurch in das Gebäudeinnere. Dort suchten die Diebe nach Wertgegenständen, wurden allerdings nicht fündig. Die Täter flüchteten im Anschluss ohne Beute, hinterließen jedoch nicht unerhebliche Sachschäden. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06124) 7078-0 entgegen.

4. Dokumente aus Fahrzeug gestohlen,

Bad Schwalbach, Am Höhberg, Donnerstag, 01.08.2024, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(ms) Donnerstagabends brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrzeug in Bad Schwalbach ein. Der braune VW Golf parkte zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr vor einer Garage in der Straße "Am Höhberg". In dieser Zeit zerstörte der Täter die Heckscheibe des PKW und entwendete diverse Dokumente aus dem Fahrzeuginneren. Danach entfernte sich der Einbrecher vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06124) 7078-0 entgegen.

