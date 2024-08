POL-RTK: Falscher Polizist scheitert +++ Vandalen suchen Schrebergarten auf +++ Verkehrsunfall auf Bundesstraße mit Verletztem

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Falscher Polizist beißt sich die Zähne aus, Bad Schwalbach-Langenseifen, Mittwoch, 31.07.2024, 22:30 Uhr

(fh) Am Mittwoch versuchte ein falscher Polizeibeamter eine Seniorin aus dem Bad Schwalbacher Stadtteil Langenseifen um ihre Ersparnisse zu bringen. Der Betrüger rief die Geschädigte an und gab sich als Polizist aus. Im weiteren Verlauf schilderte der angebliche Polizist von einem schweren Verkehrsunfall, in den die Mutter der Kontaktierten verwickelt gewesen wäre. Nun sei eine Kaution in Höhe von 56.000 Euro fällig, andernfalls lande die Angehörige im Gefängnis. Zum Glück war die Langenseifenerin ausreichend über die Masche informiert worden, sodass sie den Schwindel durchschaute und das Telefonat beendete. Auch wenn diesmal vorbildlich gehandelt wurde, die Anrufe und Betrugsversuche werden sich auch in Zukunft fortsetzen. Beherzigen Sie den Rat der Polizei: Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Vandalen suchen Schrebergarten auf,

Eltville-Rauenthal, Reitschulgasse, Festgestellt: Mittwoch, 31.07.2024, 11:40 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Vandalen in einem Schrebergarten in Eltville-Rauenthal gewütet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt brachen die Täter das Schloss des Gartentörchens in der Reitschulgasse auf, um den dahinterliegenden Garten zu betreten. Dort beschädigten die Randalierer zwei Überwachungskameras und zwei Solarpanels. Anschließend traten sie die Tür der Gartenhütte ein und betraten diese. Hier beschädigten sie einen gelagerten Fernseher und warfen ihn anschließend aufs Dach der Hütte. Insgesamt verursachten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville.

3. Verkehrsunfall auf Bundesstraße mit Verletztem, Bundesstraße 42, Oestrich-Winkel, Dienstag, 30.07.2024, 15:15 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag führte ein Verkehrsunfall bei Oestrich-Winkel zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bundesstraße 42. Gegen 15:15 Uhr war ein 36-jähriger Wiesbadener mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße 42 in Richtung Wiesbaden unterwegs und beabsichtigte in Höhe Oestrich-Winkel nach links von der Bundesstraße abzufahren. Hierfür stand er zunächst an der Haltelinie fuhr dann aber ohne den Gegenverkehr zu beachten los und stieß mit einem entgegenkommenden Toyota eines 80-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden der Toyota-Fahrer sowie seine 69-jährige Beifahrerin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppungen war die Bundesstraße in Teilen gesperrt. Der Gesamtschaden an den Pkw beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

