POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Beim Überholen Unfall verursacht

Zwei Fahrzeuge waren am Dienstag bei einem Unfall bei Schemmerhofen beteiligt.

Ulm (ots)

Um 15 Uhr war ein Sattelzug auf der L266 von Äpfingen in Richtung Schemmerhofen unterwegs. Um den MAN zu überholen, scherte eine 23-Jährige mit ihrem Renault aus. Der Fahrer des Lkw wollte ebenfalls einen Vorausfahrenden überholen und wechselte auf den Gegenfahrstreifen. Beim Ausscheren übersah der Lkw-Fahrer wohl den bereits beim Überholvorgang befindlichen Renault der 23-Jährigen und die beiden Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Pkw auf 2.500 Euro. Die Höhe des Schadens am Sattelzug ist noch unklar. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

