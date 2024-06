Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Illegal Müll entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen ihren Unrat in einen Wald bei Ulm-Unterweiler.

Ulm (ots)

Am Montag entdeckte eine Zeugin den Unrat in einem Waldstück bei Ulm-Unterweiler. Der Ablageort befindet sich linksseitig der L1242, in Richtung Staig-Altheim, an einem Waldweg im Bereich Fischbach. Der Müll besteht aus mehreren Matratzen, einem in Kartonage verpackten Fernseher, Kinderspielzeuge und einem Autoreifen. Die Unbekannten luden die Gegenstände dort illegal ab. Die Gegenstände stammen wohl von einem Privathaushalt. Um den Müll dorthin zu transportieren, haben sich die Müllsünder vermutlich eines Anhängers oder größeren Fahrzeugs bedient. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Unrat dort abgelagert hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/401750 zu melden. Nun muss die Stadt Ulm für die Entsorgung des Mülls aufkommen.

Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

