Am Mittwoch wurden zwei Autos und ein Gebäude in Heidenheim beschädigt.

Zeugen meldeten gegen 3.15 Uhr ein brennendes Auto an einem Gebäude in der Paul-Priem-Straße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Opel brannte jedoch komplett aus. Durch das Feuer wurde auch die Hausfassade und ein in der Nähe stehender Mercedes beschädigt. Personen kamen nicht zu schaden. Nach erster Schätzung entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

