Ulm (ots) - Gegen 11.30 Uhr war der 53-Jährige mit seinem Opel in der Jägerstraße in Richtung Blaubeurer Straße unterwegs. Dort bog der Fahrer nach links in Richtung Blaustein ab. Im Kurvenbereich wechselte der 53-Jährige mit seinem Opel vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl einen ...

mehr