POL-UL: (UL) Illerrieden - Eternitplatten illegal entsorgt / Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat bei Illerrieden hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Bei Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat bei Illerrieden hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Rund 15 bis 20 Platten legte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in einem Waldstück bei Beuren ab. Zeugen entdeckten Bauschutt und das umweltgefährdende Material am Abend des 25.5. Der Ablageort befindet sich an einem Waldweg rechtsseitig der K 7365, von Beuren kommend in Richtung Illerrieden. Der Transport dorthin dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug wie Lkw, Transporter oder Traktor mit Anhänger erfolgt sein. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Wellplatten beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden.

