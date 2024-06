Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrstreifen gewechselt

Gegen 11.30 Uhr war der 53-Jährige mit seinem Opel in der Jägerstraße in Richtung Blaubeurer Straße unterwegs. Dort bog der Fahrer nach links in Richtung Blaustein ab. Im Kurvenbereich wechselte der 53-Jährige mit seinem Opel vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl einen 68-Jährigen. Die fuhr mit einem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. Die Autos stießen zusammen. Die Polizei Ulm-West ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 6.000 Euro. Die beiden Autos blieben fahrbereit.

