IM-MV: Neustrelitz: Christian Pegel übergibt Förderzusagen für Umbau der "Walter Karbe" Gesamtschule

Am Freitag übergibt Landesbauminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid an Bürgermeister Andreas Grund: Mit rund 3,2 Millionen Euro aus dem sogenannten Kommunalinvestitionsförderungsprogramm Teil 2 Schulbau, unterstützt die Landesregierung den Umbau und die Sanierung der integrierten Gesamtschule "Walter Karbe" in Neustrelitz.

Termin: Freitag, 12. April 2024, 10 Uhr

Ort: IGS "Walter Karbe", Lessingstraße 27, 17235 Neustrelitz

Die integrierte Gesamtschule soll zu einer modernen, zeitgemäßen Schule mit spezifischer Kompetenz für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung für bis zu 510 Schülerinnen und Schüler umgebaut werden. Im gesamten Schulgebäude soll eine brandschutztechnische Aufrüstung erfolgen und Elektroinstallationen erneuert und ergänzt werden. Der Schulkomplex erhält zwei Personenaufzüge und wird somit barrierefrei erschlossen. Außerdem werden für die Verbesserung der Akustik, Akustikdecken eingebaut und Böden, Wände, Treppen und Sanitäreinrichtungen kontrastreich gestaltet.

Ende 2025 soll der Bau abgeschlossen sein.

