Polizei Köln

POL-K: 240712-2-K Fahrraddieb dank Videobeobachtung identifiziert - Wohnungsdurchsuchung bringt Diebesgut zutage

Köln (ots)

Mithilfe der polizeilichen Videobeobachtung haben Polizisten einen 67 Jahre alten Mann identifiziert, der unter anderem am Mittwochabend (10. Juli) ein hochwertiges Trekkingrad in Köln-Mülheim gestohlen haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 57-Jähriger Kölner zunächst sein Fahrrad gegen 19.30 Uhr an einer Würstchenbude am Wiener Platz abgestellt, um sich dort in die Schlange vor dem Verkaufsstand einzureihen. Kurz darauf stellte er jedoch fest, dass sein Fahrrad nicht mehr da war und erstattete daraufhin Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei. Im Zuge weiterer Ermittlungen erkannte eine Mitarbeiterin der Videoleitstelle wenig später den mutmaßlichen Tatverdächtigen wieder und brachte so die Kriminalisten auf die Spur des mutmaßlichen Fahrraddiebes.

Bei der von einem Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagmorgen (11.Juli) in Köln-Mülheim fanden die Einsatzkräfte dann auch das gestohlene Trekkingrad auf und stellten zudem fünf weitere hochwertige Fahrräder als mutmaßliches Diebesgut sicher.

Die beim Kriminalkommissariat 55 geführten Ermittlungen dauern an. (cw/al)

